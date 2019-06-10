С начала 2019 года Алтайский край полностью перешел на новую систему вывоза мусора. Появились новые тарифы (для кого-то даже ниже, чем раньше), новые правила. Портал Amic.ru при содействии регионального оператора АО "ЭКО-Комплекс" подготовил инфографику на примере Барнаульской зоны. Показываем, какой тип мусора можно выбрасывать в контейнер у дома, а какой нет, каковы нормативы накопления, из которых рассчитывается плата за вывоз мусора, а также что делать, если вам начисляют больше.
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