Генеральное консульство России в Хьюстоне прокомментировало решение американского суда по делу россиянки Богданы Осиповой, приговоренной к семи годам заключения за то, что увезла из США в Россию собственных детей.
"Дело Б.А. Осиповой – это очередной случай грубого нарушения прав российских граждан властями США", – цитирует заявление дипломатов RT.
Они назвали такой приговор "несправедливым и негуманным", так как женщину приговорили к тюрьме "за то, что она потребовала от экс-супруга выплатить алименты".
Богдана Осипова (Мобли) имеет два гражданства – РФ и США. У нее трое несовершеннолетних детей, в том числе двое младших от брака с гражданином США Браеном Мобли.
Власти США обвиняют Осипову в том, что, будучи беременной, в 2014 году она вывезла с американской территории в Россию их первую совместную дочь без согласования с супругом.
Младший общий ребенок Мобли и Осиповой появился на свет уже на территории РФ в 2014 году, после чего супруги развелись, а суд США принял решение, что обе девочки, которые также имеют два гражданства, должны жить со своим отцом.
Россиянка была задержана агентами ФБР в городе Уичито (штат Канзас) 28 сентября 2017 года, куда приехала, чтобы решить вопрос опеки над совместными с Мобли детьми.
Она подала исковое заявление в семейный суд города, так как была не согласна с передачей 100% опеки над детьми отцу.
Суд принял документы и назначил дату слушаний, однако через два дня женщину задержали сотрудники ФБР в рамках возбужденного по иску бывшего супруга уголовного дела.
Комментарии