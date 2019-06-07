Житель Заринска перевел мошенникам 110 тысяч рублей задатка за покупку квадроцикла, но товар так и не получил. Подробности сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
"44-летний житель Заринска на одном из сайтов в сети интернет нашел объявление о продаже квадроцикла. Мужчина по телефону договорился об условиях покупки и в качестве задатка перечислил на указанный продавцом банковский счет 110 тысяч рублей", – рассказали в главке МВД.
Но квадроцикл он так и не получил. Телефонные номера оказались вне зоны действия сети.
Мужчина обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину").
Полиция предупреждает: все сделки считаются состоявшимися с момента подписания договора, оплата осуществляется только после подписания договора.
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