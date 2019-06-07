С 2017 года в России по требованию прокуратуры уволили 550 пилотов, сообщает "Коммерсантъ".
Такие меры были приняты по итогам надзорных проверок, в ходе которых были выявлены факты неполного прохождения летным персоналом программ подготовки, отсутствия в образовательных организациях необходимого кадрового и материального обеспечения и другие нарушения.
Кроме того, за два года прекращена деятельность двух авиационных учебных центров и аннулировано 160 летных свидетельств.
Многие из отстраненных от полетов были выпускниками лишенного лицензии Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ).
Внимание к тому, что самолетами управляют летчики, получившие дипломы в не имеющем сертификата авиационном учебном центре, было приковано после трагедии с самолетом Ан-148 в Подмосковье, где погиб 71 человек. Один из пилотов лайнера был как раз выпускником ЮУрГУ.
По результатам расследования выяснилось, что пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости, обледенение которых произошло в ходе набора высоты.
Командир экипажа, получив неверные данные о падении скорости, решил разогнать воздушное судно, переведя его в пикирование, во время которого и произошло столкновение с землей.
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