В интервью телеканалу "Россия 24" на полях Петербургского международного экономического форума вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что правительство страны не будет продлевать соглашение с нефтяниками о заморозке цен на бензин, которое истекает 1 июля.
"Пока исходя из тех решений, которые приняты в правительстве, исходя из той ситуации, которая существует на бирже, исходя из мировых цен нефти оснований, чтобы продлевать соглашение после 1 июля, нет", — цитирует Козака "Коммерсант".
Он выразил уверенность, что стоимость топлива останется стабильной даже после истечения срока соглашения.
"Мы об этом договорились — о том, что рост цен не будет превышать инфляцию. Мы подготовили правительству корректировки закона, Налогового кодекса, корректировки того демпфера, который был введен еще в прошлом году, и обновленный демпфер позволяет нам уверенно говорить о том, что мы эти обязательства выполним", — уточнил Козак.
Напомним, правительство и нефтяные компании договорились о заморозке цен на бензин в 2018 году. С лета действовала устная договоренность, в ноябре стороны подписали соглашение, срок которых истекал 31 марта 2019 года, но затем был продлен еще на три месяца.
Тогда компании согласились, что с 1 января 2019 года темпы роста цен на заправках не должны быть выше 1,7% с учетом повышения НДС, а с 1 февраля они не должны превышать прогноз среднегодовой инфляции.
Комментарии
какое 1 июля,уже на 65коп подняли,где сдерживание,а после 1июля 6руб минимум???
"Мы об этом договорились — о том, что рост цен не будет превышать инфляцию"
Орешкин доложил Путину, что инфляция за 1 полугодие 5.2%, значит на 5 % можно с 1 июля повысить?!