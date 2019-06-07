Генеральный директор коммерческого предприятия обвиняется в мошенничестве при попытке получить грант главы администрации Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба алтайского Следкома.
"По данным следствия, в 2016 году генеральный директор и единственный учредитель ООО, в целях получения гранта главы администрации Барнаула на модернизацию производства развивающих детских игрушек и конструкторов из дерева, предоставил в администрацию для участия в конкурсе пакет документов, содержащих ложные сведения о намерении модернизировать и приобретать новое оборудование", – сообщает СУ СК.
Данное ООО набрало по итогам конкурса наибольшее количество баллов. Предприниматель получил 700 тысяч рублей, но распорядился ими по своему усмотрению, не выполнив условия гранта.
Против него было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере").
Обвиняемый вину не признал, однако следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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