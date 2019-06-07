Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин получил прописку в Республике Алтай. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
"С сегодняшнего дня я официально житель Горно-Алтайска!" – написал Хорохордин в "Инстаграм" несколько минут назад.
46-летний Олег Хорохордин до назначения врио главы региона в марте 2019 года занимал пост председателя некоммерческого партнерства "ГЛОНАСС" и замруководителя секретариата вице-премьера Максима Акимова. Он уже официально объявил, что идет на губернаторские выборы в сентябре 2019 года.
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