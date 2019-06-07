Глава Сбербанка Герман Греф в ходе Петербургского международного экономического форума дал прогноз наиболее вероятных последствий торговой войны Китая и США для мировой экономики, сообщает РИА "Новости".
"Мы думаем о последствиях вот такой торговой войны с Китаем, которую мы видим сейчас. За последние 10 лет 36% прироста всего мирового ВВП обеспечивала одна страна – это Китай. Если сложить Китай и Индию, то это более половины вклада в прирост мирового ВВП. Поэтому, в общем, замедление роста этих стран, конечно же, почувствуют все без исключения. Поэтому надо на это обращать внимание и считать все последствия для мировой экономики", – заявил Греф.
В мае Соединенные Штаты повысили пошлины с 10% до 25% на импорт китайских товаров годовым объемом поставок около 200 млрд долларов.
Президент США Дональд Трамп намерен поднять пошлины на весь оставшийся импорт из КНР, который оценивается приблизительно в 300 млрд долларов в год.
В ответ Пекин с 1 июня увеличил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок 60 млрд долларов.
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Если сложить Китай и Индию, то это более половины вклада в прирост мирового ВВП
Одна страна с руководством коммунистической партии, генсек которой на последнем съезде получил практически неограниченную и чуть ли не пожизненную власть. Вторая страна с кастовым разделением населения. И они вносят более половины вклада в прирост мирового ВВП. Как это сочетается? А как же демократия?
Поэтому, в общем, замедление роста этих стран, конечно же, почувствуют все без исключения.
... А жители Алтайского края, почувствуют это на своей шкуре в два раза сильнее.