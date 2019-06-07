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Кончаловский раскритиковал меморандум о равенстве полов

, ИА "Амител"
Режиссер назвал заключенное Берлинским и Каннским кинофестивалями соглашение "лицемерным страхом"
Режиссер Андрей Кончаловский подверг резкой критике меморандум о гендерном равноправии / Фото: из архива

Режиссер Андрей Кончаловский подверг резкой критике меморандум о гендерном равноправии / Фото: из архива

Режиссер Андрей Кончаловский в интервью "Известиям" подверг резкой критике меморандум о гендерном равноправии, который заключили Берлинский и Каннский кинофестивали.

Согласно документу, количество мужчин и женщин режиссеров, представляющих свои фильмы на конкурсах, должно быть равным.

"Провозглашать гендерное равенство по отношению к произведениям искусства смешно, – заявил культурный деятель. – Меморандум о гендерном равноправии – это трагическое стремление к "справедливости", лицемерный страх, свойственный вечной посредственности. В конкурсе должны быть самые талантливые произведения искусства независимо от того, кто их создал".

По его словам, если так необходимо одинаковое количество победителей разных полов, то можно среди режиссеров делить премии на мужские и женские, как это делается у актеров.

"Тогда можно во многих других позициях поставить знак равенства, разве нет? Почему женщины не участвуют наравне с мужчинами в борьбе самбо? Почему мало женщин-дирижеров? Почему женщины не играют на тромбоне? Есть же причины природные", – аргументировал Кончаловский.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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