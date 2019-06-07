41-летний житель Горного Алтая получил тюремный срок за убийство своей сожительницы, приревновавшей его к подругам. Подробности сообщает пресс-служба республиканского Следкома.
"25 февраля 2019 года Качашев вместе со своей 48-летней сожительницей распивали спиртные напитки у себя дома по ул. Красногвардейская в Горно-Алтайске. Затем к застолью присоединились подруги женщины, которые пробыли в гостях до утра. Когда гости разошлись по домам, между сожителями возникла ссора, в ходе которой женщина приревновала сожителя к своим подругам. Тогда мужчина взял кухонный нож и нанес потерпевшей один удар в область туловища. Женщина скончалась на месте происшествия от обильной кровопотери, до приезда скорой помощи", – рассказали в ведомстве.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку").
Злоумышленник признал свою вину и активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
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