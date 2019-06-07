Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин дал прогноз скорого начала новой перестройки в России, обнаружив сходства текущей экономической ситуации с концом 80-х годов, сообщает РБК.
"Люди постарше – а таких много в этом зале, с седой головой – помнят, наверное, что в начале 1980-х годов Михаил Горбачев начинал с того, что объявил программу ускорения темпов научно-технического прогресса и экономического роста. Затем, спустя год-другой, началась перестройка, то есть программа институциональных реформ. Мне кажется, что мы очень близки к повторению пройденного", – заявил Шохин.
По его словам, для реализации национальных проектов государству необходимы высокие темпы экономического роста. А для этого как раз нужны реальные реформы, выразил уверенность руководитель РСПП.
Он также назвал три проблемы, которые необходимо решить для полноценного участия бизнеса в нацпроектах: постоянно снижающаяся роль частного бизнеса при растущей роли государства и госкомпаний, не принятый закон об инвестиционной деятельности и неопределенность в отношениях бизнеса с правоохранительными органами.
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