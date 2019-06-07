Подозрения на онкологические заболевания ежегодно возникают у 10% населения Алтайского края, однако диагноз подтверждают в среднем лишь у 11 тысяч человек в год. Об этом в рамках научно-практической конференции с международным участием "Современные подходы к лечению основных локализаций злокачественных новообразований" журналистам сообщил главный врач КГБУЗ "Алтайский краевой онкологический диспансер" Игорь Вихлянов.

"Подозрения на онкологические заболевания возникают примерно у 10% населения края, – сказал Игорь Вихлянов. – Если в крае сейчас проживает 2 млн 350 тысяч человек (я округленно беру), то соответственно у 235 тысяч возникают подозрения на онкологию. Но статистика – злобная вещь, онкологических больных выявлено всего около 11 тысяч за год".

Эти данные эксперт привел, отвечая на вопрос о доступности МРТ-обследования (магнитно-резонансной томографии).

"МРТ – штука дорогая. Если из 235 тысяч человек 100 тысяч подумают, что у них заболевания внутренних локализаций, которые нужно изучить на МРТ, все магнитно-резонансные томографы сгорят в одночасье, и на этом все закончится. А нам нужно оказывать высокоспециализированную диагностическую помощь больным с онкологическими заболеваниями и больным с истинным подозрением на злокачественные новообразования", – сказал Игорь Вихлянов.

При этом он отметил, что обследование для тех, кто получил назначение по показаниям, доступно. Сроки направления на МРТ закреплены в рамках территориальной программы. Главный врач онкодиспансера привел историю из своей практики: "Недавно произошел забавный случай. Врывается ко мне агрессивная женщина и говорит: "Мне срочно нужно пройти МРТ, у меня направление есть". Я с холодом в груди набираю номер МРТ, и мне отвечают: "Мы готовы, Игорь Владиславович". Говорю: "Женщина, пожалуйста, проходите, сейчас вас секретарь проводит". А она отвечает: "Да? А я хотела только записаться".

Отметим, что на данный момент в Алтайском крае живет 70 503 человека с онкологическими заболеваниями. По словам Игоря Вихлянова, примерно столько же онкобольных в других более густонаселенных регионах России. "То есть мы лечим не хуже, а может быть, даже несколько эффективнее", – заключил эксперт.