Кому не нужна онлайн-касса в 2019 году: разъяснения эксперта

Серьезные изменения в области применения контрольно-кассовой техники начались в России еще в 2017 году. Все предприниматели, которые на тот момент обязаны были применять контрольно-кассовую технику, перешли на онлайн-кассы. Устройства нового поколения с фискальными накопителями позволили с помощью интернета передавать данные в Федеральную налоговую службу и отправлять электронные чеки покупателям. В 2018 году на онлайн-кассы перешли индивидуальные предприниматели на ЕНВД и те, у кого были наемные сотрудники.

1 июля 2019 года в России не должно было остаться почти ни одной сферы предпринимательства, в которой можно было бы работать без онлайн-касс. В частности заканчивалась отсрочка для предпринимателей без наемных работников.

Однако в конце мая 2019 года Госдума приняла очередные поправки в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации", которые дают новые отсрочки для широкого круга предпринимателей.

Кому онлайн-касса не потребуется до 1 июля 2021 года, и что грозит тем предпринимателями, кто все-таки должен ее установить, но не сделает этого, Amic.ru рассказал эксперт рынка – руководитель компании "Ока-Электрон" в Барнауле Максим Клепинин.

– Сколько предпринимателей перейдет на онлайн-кассы в третью волну и кому предоставляется отсрочка?

– В 2019 году на новую контрольно-кассовую технику переходит малый и микробизнес в сфере услуг и розничной торговли. Изначально так называемая "третья волна" перехода на онлайн-кассы должна была быть намного масштабнее двух предыдущих. Но в феврале 2019 года министр финансов озвучил инициативу о переносе ввода онлайн-касс для ИП, продающих товары собственного производства либо оказывающих услуги, но только в том случае если у них нет наемных работников, а также сферы ЖКХ и торговли с привлечением курьеров. И 23 мая Госдума приняла соответствующий законопроект. После этого многие предприниматели, видя заголовки последних новостей о том, что ИП освобождены от перехода на онлайн-кассы до 2021 года, стали думать, что это относится к ним всем. Что, конечно же, не верно.

Также буквально на днях приняты поправки, согласно которым не будут штрафовать собственников автотранспорта за отсутствие онлайн-касс в общественном транспорте. Это тоже своего рода отсрочка. Вряд ли масштабы "третьей волны" сравнятся с предыдущим годом.

– Что будет с теми предпринимателями, которые все-таки должны перейти на онлайн-кассы, но не сделают этого до 1 июля 2019 года?

– Вопрос очень актуальный. Тем более, что у нас очень много тех, кто думает по принципу: "Зачем что-то откладывать на завтра, если это можно сделать послезавтра". И так каждый год. Кто-то успевает сделать все вовремя, а кто-то – нет. А ведь в этом году также действует налоговый вычет на сумму до 18 000 рублей на каждую кассу для индивидуальных предпринимателей на ЕНВД. Не успели зарегистрировать кассу до 1 июля – не получили вычет. Кроме того, тем, кто вовремя не установит онлайн-кассу, грозят штрафы. Особенно серьезные санкции предусмотрены для продавцов товаров, подлежащих маркировке с 1 июля (обувь и табачные изделия). По новым требованиям у них касса должна быть по определению.

– Как выбрать подходящую модель кассы?

– Тут все зависит от вида деятельности и системы налогообложения. Если в предыдущие годы в основном покупали фискальные регистраторы (для работы требуют подключения к компьютеру с товароучетным программным обеспечением), то сейчас наиболее актуальны смарт-терминалы Эвотор и Sigma. Это самые современные кассы с интерфейсом смартфона на Andriod. За ними будущее.

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