В столичном ГУ МВД прокомментировали РБК задержание 36-летнего корреспондента отдела расследований "Медузы" в Москве.
Пресс-служба ведомства утверждает, что журналист был задержан на Цветном бульваре в Москве сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО.
При себе мужчина имел пять свертков с порошкообразным веществом, а у него в доме при обыске нашли еще три пакета аналогичного содержания и весы, заявляют правоохранители.
Эксперт пришел к заключению, что изъятое вещество – мефедрон. В связи с этим в отношении москвича возбудили уголовное дело по ст. 30 и 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств").
Санкции статьи предусматривают наказание от четырех лет лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.
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