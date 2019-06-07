В столичном ГУ МВД прокомментировали РБК задержание 36-летнего корреспондента отдела расследований "Медузы" в Москве.
Пресс-служба ведомства утверждает, что журналист был задержан на Цветном бульваре в Москве сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО.
При себе мужчина имел пять свертков с порошкообразным веществом, а у него в доме при обыске нашли еще три пакета аналогичного содержания и весы, заявляют правоохранители.
Эксперт пришел к заключению, что изъятое вещество – мефедрон. В связи с этим в отношении москвича возбудили уголовное дело по ст. 30 и 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств").
Санкции статьи предусматривают наказание от четырех лет лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.
Комментарии
Заказали Медузу,не туда щупальца запустила,нагрузили Ваньку вещдоками,а смывы не произвели.