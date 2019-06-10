Альфа-Банк запустил сервис "Светофор" (онлайн-индикатор рисков). Корпоративные клиенты Банка могут в наглядной форме оценить риски своих операций с точки зрения требований законодательства.
Оценка осуществляется по пяти критериям:
- доля налоговых платежей;
- соотношение операций с НДС и без НДС;
- объемы снятия наличных;
- объемы переводов на счета физических лиц;
- размер остатка по счету.
О результате проверки, а также о выявленных признаках нарушений клиенту просигнализируют цветовые индикаторы уровня риска. Зеленый свет – "риски по критериям отсутствуют", желтый – "обратите внимание на следующие признаки", красный – "высокий риск нарушения требований закона".
Одновременно с сигналами "светофора" клиент получает краткие разъяснения, какие требования закона действуют в отношении той или иной категории операций, каковы признаки нарушения и как минимизировать риски.
Сервис "Светофор" предоставляется в новой версии интернет-банка для корпоративных клиентов. Он обеспечивает автоматический мониторинг операций компании, позволяя в комплексе оценить соответствие деятельности бизнеса требованиям регулятора, и в случае высокого уровня рисков заблаговременно, не дожидаясь применения ограничений, скорректировать показатели до приемлемого уровня ("зеленого сигнала")."В последние годы происходит много законодательных изменений, направленных на усиление налогового и финансового контроля. Обратная связь от клиентов МСБ показывает, что они недостаточно четко представляют требования закона и регулятора Банка России. Это приводит к тому, что зачастую добросовестные компании проводят сомнительные с точки зрения регулятора операции, подвергая рискам свой бизнес и репутацию. Данный сервис наглядно и доступно объясняет требования регулятора, защищая бизнес добросовестных клиентов и сохраняя их лояльность", – комментирует руководитель блока "Малый бизнес" Альфа-Банка Денис Осин. Стоимость услуги зависит от выбранного тарифа и составит не более 240 рублей в месяц.
Более трети клиентов, протестировавших услугу, изъявили желание приобрести подписку на сервис. Причем наибольшее стремление контролировать свои риски проявляют компании, работающие в высококонкурентных сегментах рынка, активно ведущие бизнес и пользующиеся различными банковскими продуктами, что свидетельствует об умении управлять своими финансами.
Также в интернет-банке корпоративным клиентам Банка бесплатно доступен калькулятор, позволяющий рассчитать уровень риска операций и ознакомиться с требованиями законодательства для исключения нарушений.
АО "Альфа-Банк"
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