Фото: пресс-служба ЛДПР
Депутаты и активисты ЛДПР высадили 70 саженцев ели в барнаульском микрорайоне Балтийская крепость. Акция прошла в минувшую пятницу, 7 июня.
"Скоро тут вырастет целый лес. ЛДПР всегда выступает за увеличение и сохранение "зеленых легких". И пока чиновники разрешают вырубать наш реликтовый бор под замки богачей, мы садим новые деревья в городе", – прокомментировала депутат АКЗС и инициатор публичных акций в защиту барнаульского леса Евгения Боровикова.
Кроме нее на посадку елей вышли помощник депутата Госдумы Андрей Ардатов, руководители всех районных отделений ЛДПР в городе и партийная молодежь вместе с жильцами.
Событие приурочили к Всемирному дню окружающей среды, который прошел 5 июня.
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