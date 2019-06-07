В апреле 2019 года были подведены итоги конкурса научных работ студентов "Выдающиеся выпускники Финуниверситета". Конкурс был приурочен к 100-летию Финансового университета и проводился в целях популяризации истории вуза, изучения студентами опыта и достижений его выдающихся выпускников, вовлечения студентов в научно-исследовательскую деятельность. Студенты всего университета, в том числе и его 27-ми филиалов, могли принять участие в этом конкурсе.
Студент первого курса Алтайского филиала Финуниверситета Максиков Богдан принял участие в этом конкурсе и стал его лауреатом, получив диплом и ценный подарок – планшет. Приз был привезен из Москвы и вручен победителю 30 мая текущего года. В этот же день руководство университета торжественно поздравило с победой Богдана и его научного руководителя – к.э.н., доцента, заместителя по научной работе Алтайского филиала Финуниверситета Фасенко Татьяну Евгеньевну.
Вот что рассказывает о конкурсе сам победитель: "Участвовать в конкурсе мне предложила мой научный руководитель Татьяна Евгеньевна Фасенко. Конкурсная работа заключалась в следующем: нужно было выбрать одного выдающегося выпускника Финансового университета, написать о нем эссе и сделать коллаж. Я выбрал Наталью Михайловну Римашевскую: она в своих научных трудах поднимала острые социальные вопросы, в ряде направлений, по сути, стала первооткрывателем в советском и постсоветском пространстве, однако, к сожалению, осталась неизвестной для широкой публики.
Сбор материала для эссе стал для меня интересным поиском: читал и смотрел интервью с Натальей Михайловной, изучал ее работы. Работа была увлекательной, но мой научный руководитель не давала мне выходить из временных рамок.
Надеялся ли я на призовое место? Если честно, нет. Коллаж, который прилагался к эссе, почему-то не понравился организаторам конкурса в первом его варианте, и меня попросили его переделать. Мы его доработали. О том, что попал в список призеров, мне сообщили московские организаторы по телефону".
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