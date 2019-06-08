Суббота, 8 Июнь, 09:07

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,04
€ 73,26
Обь
448см +21

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2019Опрессовка-2019АТР-2019
Новости

Вячеслава Фетисова просят решить проблему главного долгостроя алтайского спорта

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Родители СШОР "Алтай" написали открытое письмо в адрес легенды советского спорта

Представители родительских групп СШОР "Алтай" написали открытое письмо в адрес депутата Госдумы, легенды советского и российского хоккея Вячеслава Фетисова с просьбой помочь завершить строительство ледового дворца "Алтай", которые не могут закончить с 2011 года. Копия письма находится в распоряжении Amic.ru. Родительская группа намерена его вручить Фетисову 8 июня во время визита спортсмена в "Карандин-Арену".

В тексте письма говорится, что сейчас дети вынуждены тренироваться только на одном льду в Барнауле. В "Титов-Арене" идет ремонт, но спортивных площадок не хватает. Кроме того, спортшкола будет вынуждена арендовать лед во дворце после его реконструкции. Вячеслава Фетисова просят ускорить процесс строительства ледового дворца "Алтай" на проспекте Сибирском, которое уже несколько лет как затормозилось. Два года закончить объект обещал Александр Карлин. Готовилась даже проектно-сметная документация. Сейчас она готова и деньги (около 500 миллионов) должны были быть выделены из краевого бюджета. Стройка объекта была заморожена из-за сокращения федерального финансирования. Общая стоимость хоккейной арены оценивалась приблизительно в 500 миллионов рублей. Заказчиком выступало управление Алтайского края по физической культуре и спорту, подрядчиком – компания "Стройгаз".

Изначально на арене планировалось создать 4000 мест, как во Дворце зрелищ и спорта. Однако из-за отсутствия финансирования проект урезали. За счет убранных трибун удалось вывести большие площади под дополнительные спортивные объекты. Появятся три спортивных зала, гостиница на 60 мест для приезжих спортсменов, два кафе, раздевалки, тренерские, административные помещения, теплые гаражи для автобусов команд, лифт для маломобильных граждан. В ледовом дворце будут тренироваться профессионалы из ХК "Алтай", дети и юниоры из СДЮШОР "Алтай", школа художественной гимнастики и аэробики "Жемчужина Алтая". Все они пока вынуждены арендовать помещения для занятий.

Отметим, что Вячеслав Фетисов пробудет в Алтайском крае в составе делегации комитета Госдумы по физической культуре и спорту несколько дней. В понедельник, 10 июня, в Белокурихе пройдет большое заседание, посвященное данной теме.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
09:02
Выглядеть стильно за копейки: с Charity Market одеваться стало еще выгодней 0
08:02
Единственная в Барнауле битва шеф-поваров состоится 8 июня в "Центральном" парке 0
07:42
"Алтай. Территория развития": когда пройдет форум в 2019 году и что там будет интересного 0
07:21
Депутаты и активисты ЛДПР высадили в Барнауле аллею из 70 елей 0
07:11
Карп Карполов: что нужно сделать для привлечения удачи 8 июня 0
07:01
Одно страшнее другого: морские чудища из блога мурманского моряка 6
06:43
Как получить налоговый вычет на обучение и лечение 0
06:28
"У меня 11 детей: десять с ДЦП и аутист", или Зачем нужны социальные работники 0
06:11
Град и грозы: прогноз погоды в Алтайском крае на 8 июня 0
06:01
Вячеслава Фетисова просят решить проблему главного долгостроя алтайского спорта 0
05:08
Конкурсного управляющего в Барнауле подозревают в коммерческом подкупе 0
04:28
Софи Тернер рассказала, кто забыл кофе в кадре "Игры Престолов" 0
03:55
Четверть россиян ходят в магазин со своим пакетом 0
02:36
Дуров решил создать новостной агрегатор без цензуры 0
01:19
Выпущен самый мощный четырехцилиндровый мотор в мире 0
00:55
Собаки испытывают стресс вместе с хозяевами 0
23:59
Новосибирца без сознания "выбросили" из трамвая 0
23:36
PR-директор Бари Алибасова рассказал о его состоянии 0
23:17
Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии 0
22:56
Путин объяснил, почему не разговаривает с Зеленским 0
22:37
Томенко ответил на вопрос о вероятности отставки мэра Барнаула 0
22:17
Семья Алибасова подаст в суд на производителя "Крота" 0
21:47
Путин ответил китайской пословицей на вопрос о торговой войне 0
21:25
Лукашенко возмутила сумма компенсации за грязную нефть 0
21:03
Смартфоны Huawei лишили Facebook, Instagram и WhatsApp 0
20:45
Барнаул занял второе место в РФ по управлению финансами 0
20:28
Экс-министра обманули на 15 млн рублей в Новосибирске 1
20:02
Алтайским фармацевтам грозит миллионный штраф за попытку подкупа 0
19:46
В Бийске создали трамвайный МУП, сменивший банкротного 0
19:28
Начальника отдела УМВД по Барнаулу обвиняют в особо крупной взятке 3
19:08
На Алтае женщину осудили из-за укуса полицейского за ногу 2
18:40
Глава Хакасии оценил значимость дороги Абакан – Бийск 0
18:29
Зеленский пообещал жесткий ответ Донбассу на обстрел 0
18:02
Мэрия Барнаула рассказала, как расширят улицу Попова за 600 миллионов 0
17:50
50 ударов ножом: жителя Горного Алтая осудили за жестокое убийство пенсионера 0
17:33
Силуанов обвинил бизнесменов в нигилизме 2
17:15
Приз лауреата конкурса "Выдающиеся выпускники Финуниверситета" прибыл на Алтай 0
17:07
Движение по улице Попова частично перекроют на выходных из-за ремонта 0
17:01
Какая погода в Алтайском крае будет в выходные 8 и 9 июня 0
16:51
"Сняли капельницу": Венедиктов навестил в больнице Симоньян 3
16:39
Названа причина задержания корреспондента "Медузы" 1
16:26
Главы Алтая, Кузбасса и Хакасии договорились о строительстве дороги Абакан-Бийск 2
16:13
Подозрения на онкологию ежегодно возникают у 10% населения Алтайского края 2
16:03
Шохин спрогнозировал новую перестройку в России 1
15:52
Житель Горно-Алтайска убил сожительницу за ревность 0
15:35
Известная художница поделится своим опытом обретения гармонии в жизни 6
15:28
Как и когда наступит конец света: сценарий от австралийских ученых 2
15:16
Берегись непогоды: в алтайском МЧС рассказали, как вести себя при ветре и граде 0
15:01
Кончаловский раскритиковал меморандум о равенстве полов 0
14:50
Активисты нашли в Барнауле несколько скрытых в деревьях дорожных знаков 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.