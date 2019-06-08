Многие знают, что у благотворительного магазина Charity Market* есть скидочная карта лояльности. Раньше, чтобы получить ее в подарок, нужно было сделать покупку на 1000 рублей. Но не все могут себе позволить за один раз приобрести столько вещей, да и не каждому нужно сразу так много – тем более что на 1 000 рублей в Charity Market можно полностью подобрать себе образ. Ценовая политика тут очень добрая: максимальный ценник – 290 рублей.
Поэтому благотворительный магазин запустил волшебную акцию: теперь вы можете приобрести скидочную карту всего за 300 рублей. Благодаря ей стоимость ваших покупок снизится на 10%.
Charity Market – особый магазин, благотворительный. Главная его задача – превратить хорошие, но ненужные одним людям вещи в полезный ресурс для других людей. Те, кому не нужны какие-то вещи, приносят их в пункт приема фонда "Облака". 10% вещей с согласия дарителей выставляют на продажу. Те, кому нужны хорошие, но недорогие вещи приходят и покупают их здесь. А средства этих людей направляются на помощь нуждающимся людям. Вот такой простой круговорот добра, в котором может принять участие каждый барнаулец.
Каждая приобретенная вещь – это не только новый элемент вашего гардероба: это еда для голодных детей и тепло для семей, у которых нет ни угля, ни дров. Вы знаете, что ваши средства уходят на доброе дело.
Не упустите выгодное предложение и возможность сделать доброе дело!
Ждем вас за картами лояльности Charity Market по адресу: г. Барнаул, пр. Социалистический, 64, ТЦ "На соборной", с 10:00 до 19:00.
*Черити Маркет – прим.ред.
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