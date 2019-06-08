Суббота, 8 Июнь, 11:19

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,04
€ 73,26
Обь
463см +15

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2019Опрессовка-2019АТР-2019
Новости

Выглядеть стильно за копейки: с Charity Market одеваться стало еще выгодней

, ИА "Амител"
Теперь карту лояльности, которая дает скидку в 10%, можно приобрести за 300 рублей

Многие знают, что у благотворительного магазина Charity Market* есть скидочная карта лояльности. Раньше, чтобы получить ее в подарок, нужно было сделать покупку на 1000 рублей. Но не все могут себе позволить за один раз приобрести столько вещей, да и не каждому нужно сразу так много – тем более что на 1 000 рублей в Charity Market можно полностью подобрать себе образ. Ценовая политика тут очень добрая: максимальный ценник – 290 рублей.

Поэтому благотворительный магазин запустил волшебную акцию: теперь вы можете приобрести скидочную карту всего за 300 рублей. Благодаря ей стоимость ваших покупок снизится на 10%.

Charity Market – особый магазин, благотворительный. Главная его задача – превратить хорошие, но ненужные одним людям вещи в полезный ресурс для других людей. Те, кому не нужны какие-то вещи, приносят их в пункт приема фонда "Облака". 10% вещей с согласия дарителей выставляют на продажу. Те, кому нужны хорошие, но недорогие вещи приходят и покупают их здесь. А средства этих людей направляются на помощь нуждающимся людям. Вот такой простой круговорот добра, в котором может принять участие каждый барнаулец.

Каждая приобретенная вещь – это не только новый элемент вашего гардероба: это еда для голодных детей и тепло для семей, у которых нет ни угля, ни дров. Вы знаете, что ваши средства уходят на доброе дело.

Не упустите выгодное предложение и возможность сделать доброе дело!

Ждем вас за картами лояльности Charity Market по адресу: г. Барнаул, пр. Социалистический, 64, ТЦ "На соборной", с 10:00 до 19:00. 

*Черити Маркет – прим.ред.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

8.06.2019 09:43
- гость -

Приобретая карту за 300 рублей, чтобы её окупить, надо покупок сделать на 3000 рублей. Вариант с бесплатной картой выгоден в 3 раза.

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
11:01
Женщина год делала из себя куклу Барби, а получилась "надувная кукла" 0
10:19
Пьяный водитель устроил ДТП с микроавтобусом, ехавшим с детьми из Барнаула 1
10:13
Медики рассказали, почему фастфуд опасен для детей 0
09:43
Гендиректор "дочки" РЖД рассказал, что ездит в плацкарте на верхней полке 0
09:26
Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сцены 0
09:02
Выглядеть стильно за копейки: с Charity Market одеваться стало еще выгодней 1
08:02
Единственная в Барнауле битва шеф-поваров состоится 8 июня в "Центральном" парке 1
07:42
"Алтай. Территория развития": когда пройдет форум в 2019 году и что там будет интересного 1
07:21
Депутаты и активисты ЛДПР высадили в Барнауле аллею из 70 елей 1
07:11
Карп Карполов: что нужно сделать для привлечения удачи 8 июня 0
07:01
Одно страшнее другого: морские чудища из блога мурманского моряка 6
06:43
Как получить налоговый вычет на обучение и лечение 0
06:28
"У меня 11 детей: десять с ДЦП и аутист", или Зачем нужны социальные работники 0
06:11
Град и грозы: прогноз погоды в Алтайском крае на 8 июня 0
06:01
Вячеслава Фетисова просят решить проблему главного долгостроя алтайского спорта 0
05:08
Конкурсного управляющего в Барнауле подозревают в коммерческом подкупе 0
04:28
Софи Тернер рассказала, кто забыл кофе в кадре "Игры Престолов" 0
03:55
Четверть россиян ходят в магазин со своим пакетом 1
02:36
Дуров решил создать новостной агрегатор без цензуры 0
01:19
Выпущен самый мощный четырехцилиндровый мотор в мире 0
00:55
Собаки испытывают стресс вместе с хозяевами 1
23:59
Новосибирца без сознания "выбросили" из трамвая 0
23:36
PR-директор Бари Алибасова рассказал о его состоянии 0
23:17
Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии 0
22:56
Путин объяснил, почему не разговаривает с Зеленским 0
22:37
Томенко ответил на вопрос о вероятности отставки мэра Барнаула 0
22:17
Семья Алибасова подаст в суд на производителя "Крота" 2
21:47
Путин ответил китайской пословицей на вопрос о торговой войне 0
21:25
Лукашенко возмутила сумма компенсации за грязную нефть 0
21:03
Смартфоны Huawei лишили Facebook, Instagram и WhatsApp 1
20:45
Барнаул занял второе место в РФ по управлению финансами 0
20:28
Экс-министра обманули на 15 млн рублей в Новосибирске 1
20:02
Алтайским фармацевтам грозит миллионный штраф за попытку подкупа 0
19:46
В Бийске создали трамвайный МУП, сменивший банкротного 0
19:28
Начальника отдела УМВД по Барнаулу обвиняют в особо крупной взятке 3
19:08
На Алтае женщину осудили из-за укуса полицейского за ногу 2
18:40
Глава Хакасии оценил значимость дороги Абакан – Бийск 0
18:29
Зеленский пообещал жесткий ответ Донбассу на обстрел 0
18:02
Мэрия Барнаула рассказала, как расширят улицу Попова за 600 миллионов 1
17:50
50 ударов ножом: жителя Горного Алтая осудили за жестокое убийство пенсионера 0
17:33
Силуанов обвинил бизнесменов в нигилизме 3
17:15
Приз лауреата конкурса "Выдающиеся выпускники Финуниверситета" прибыл на Алтай 0
17:07
Движение по улице Попова частично перекроют на выходных из-за ремонта 0
17:01
Какая погода в Алтайском крае будет в выходные 8 и 9 июня 0
16:51
"Сняли капельницу": Венедиктов навестил в больнице Симоньян 3
16:39
Названа причина задержания корреспондента "Медузы" 1
16:26
Главы Алтая, Кузбасса и Хакасии договорились о строительстве дороги Абакан-Бийск 2
16:13
Подозрения на онкологию ежегодно возникают у 10% населения Алтайского края 2
16:03
Шохин спрогнозировал новую перестройку в России 1
15:52
Житель Горно-Алтайска убил сожительницу за ревность 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.