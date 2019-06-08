Шестой открытый гастрономический фестиваль "ЕДАРАМА" пройдет 8 июня в парке "Центральный" города Барнаула. Лучшие представители food-индустрии с 12:00 до 19:00 будут радовать ваши животики!
С 12:00 до 14:00 для вас будут выступать детские вокальные и танцевальные коллективы, полное ми-ми-ми. С 14:00 до 16:00 второй ежегодный шеф-баттл с мощнейшими поварами Алтая. С 16:00 до 18:00 играем под большим шатром в "большую дженгу", "гигантские крестики", "гигантское домино" и "кольцеброс". А уже под малым шатром с 16:00 до 19:00 отдыхаем под звуки музыки вместе с группой "Лаки Грингос".
Шестой открытый гастрономический фестиваль "ЕДАРАМА" пройдет 8 июня в парке "Центральный" города Барнаула. Лучшие представители food-индустрии с 12:00 до 19:00 будут радовать ваши животики!
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