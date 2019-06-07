Министр финансов Антон Силуанов прокомментировал недовольство бизнеса инвестиционными условиями, назвав его проявлением нигилизма.
"Мы слышим бизнес и, главное, работаем с ним, но все равно "все плохо". Этот нигилизм в наших умах. Надо нам по-другому взглянуть", – заявил глава Минфина.
По его словам, на самом деле все обстоит значительно лучше, чем рассказывают некоторые представители бизнес-сообщества.
Он также подверг критике российских предпринимателей за офшоры и нежелание инвестировать.
"Бизнес у нас еще по старинке работает: заработал – за границу, заработал – в офшор, там вроде как поспокойнее. Хотя мы видим, что и там далеко не все в порядке. Есть бизнес, который просто ждет льготы: не дадите льготы – не будем финансировать. Большую часть предпринимателей мы, скажем так, развратили – не буду вкладывать, пока не дадите преференций. И третий бизнес есть, который работает. На него как раз и надо делать ставку", – цитирует слова вице-премьера ТАСС.
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