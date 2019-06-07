Мэрия Барнаула рассказала, как расширят улицу Попова за 600 миллионов

Стоимость реконструкции участка улицы Попова между улицами Власихинской и Трактовой протяженностью 3,2 километра составляет 600,5 миллиона рублей. Работы будут выполнены в рамках реализации проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и будут продолжаться два года.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, за это время дорожники не только отремонтируют существующую проезжую часть, но и построят новую шириной 10,5 м на участке от ул. Власихинской до переезда через трамвайные пути с северной стороны и от переезда до ул. Трактовой с южной стороны, тем самым увеличив в указанных границах число полос до шести.
"Сейчас начаты работы по устройству ливневой канализации – первоначальный этап реконструкции. Впереди большой объем работ по инженерным коммуникациям. В текущем году помимо строительства порядка 2,8 км ливневой канализации планируем вынести все инженерные сети, произвести обратную засыпку песком и, возможно, защебенить. Остальные работы, в том числе ремонт существующей проезжей части – в следующем году", – сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев.
По улице Попова за два года также планируется выполнить: ремонт парковок, устройство заездных карманов для общественного транспорта, устройство посадочных площадок, переустройство сетей водоснабжения и водоотведения, переустройство трамвайных путей, контактной сети трамвая, питающих кабелей контактной сети и сетей наружного освещения, защиту электрических кабелей, обустройство дорожными знаками и дорожной разметкой, строительство трехметровых тротуаров вдоль проезжей части, озеленение улицы. Новые светофорные объекты появятся на пересечении ул. Попова с ул. Трактовой, по ул. Попова, 242 и на пересечении ул. Попова и ул. Власихинской.
Глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк отметил, что о реконструкции улицы Попова общественность говорила давно: жители активно отмечали ее на сайте "Карта убитых дорог". Выполнение полного комплекса работ по реконструкции ул. Попова в границах улиц Власихинской и Трактовой позволит значительно разгрузить указанный участок и ликвидировать заторовые ситуации, которые существуют в настоящее время.
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