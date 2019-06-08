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"У меня 11 детей: десять с ДЦП и аутист", или Зачем нужны социальные работники

, ИА "Амител"
"Надо полностью себя отдать ребенку, он подпитывается этой энергией", – рассказывает Наталья Томилина
Наталья Томилина с Димой Окуньковым / Фото: Министерство соцзащиты

Наталья Томилина с Димой Окуньковым / Фото: Министерство соцзащиты

Наталья Томилина – социальный работник. Недавно ей исполнилось 53 года и вот уже шесть лет из них она помогает семьям, воспитывающим детей с ограниченными физическими возможностями. А в целом в системе соцзащиты Наталья работает уже одиннадцать лет.  До того как пойти работать в семьях, она была инструктором по физкультуре и организовывала детские спортивные соревнования, в том числе и для особых детей. Накануне Дня социального работника, который отмечается 8 июня, корреспондент ИА "Амител" вместе с Натальей посетил несколько ее подопечных и своими глазами увидел, насколько важен труд соцработника и с каким восторгом ожидают дети прихода Натальи.

Просто призвание

"Надо полностью себя отдать ребенку, он подпитывается этой энергией и понимает, что я пришла, чтобы его поддержать", – рассказывает о своей профессии Наталья. Практически весь рабочий день она ходит по семьям своих подопечных в Ленинском районе Барнаула, чтобы оказать поддержку и помощь. Под ее опекой одиннадцать детей: десять с диагнозом ДЦП и одна девочка аутистка. Все ребятишки разные. И в каждой ситуации нужно выложиться полностью, чтобы добиться результата.

Наталья рассказывает, что в первые годы ей было очень тяжело психологически: "В обед я просила хотя бы 20 минут, чтобы меня никто не беспокоил. Эмоционально сильно уставала". Сейчас всех своих подопечных ребят Наталья называет родными. У каждого соцработника свой подход к особым детям – кто-то рисует, кто-то занимается лепкой. Наталья говорит, что она использует тактильный контакт.

Самому младшему подопечному Натальи шесть лет, есть дети с тяжелым диагнозом, которые не могут двигаться, но они слышат, чувствуют и все понимают. Соцработник рассказывает, что с такими детьми очень важно не молчать: можно петь, что-то рассказывать, важно обнять ребенка, приласкать.

"Бывает, что устаю страшно: пять детей в день и все они очень разные. Всего под моей социальной опекой одиннадцать человек: десять с ДЦП и одна девочка аутистка. Она замкнутая, мало общается. Глазки не поднимает. Но я со всеми детками нахожу общий язык. Моя роль в этой семье – больше социализировать ребенка. Мы ходим с ней в магазины. Она учится общаться с продавцом, когда что-то покупает. В этом нет ничего сложного для обычного ребенка, а для ребенка-старшеклассника с аутизмом – это огромный шаг".

Настенька

Настеньке десять лет и она очень любит слушать музыку. Предпочитает и детские композиции, и рок. Из-за врожденного диагноза девочка прикована к кровати: может только лежать, совсем не разговаривает. Наталья Томилина научила ее сидеть по-турецки, а сейчас они вместе учатся говорить первое слово Насти: "Ма-ма".

Пока шло занятие, соцработник постоянно обнимала ребенка и подбадривала: "У тебя все получится, молодец". Мама Насти – Светлана – рассказывает, что после занятий с Натальей у Насти всегда хорошее настроение, она много смеется и улыбается.

Димочка

15 июня Диме исполнится девять лет. Он, как и любой современный ребенок, мечтает создать свой ютуб-канал. Из-за болезни он не может ходить. Но мальчик очень развит. Увидев журналистов, радостно воскликнул, что будет давать интервью, исполнил нам песню на английском языке и сыграл в "камень-ножницы-бумага". Мама Ирина рассказывает, что мальчик рано осознал, что не может ходить, как другие дети. Из-за этого у ребенка бывают психологические проблемы.

"С Димочкой я с сентября. У него не было растяжки, и мы это исправили. Он занимается на лошадях, это своеобразная терапия для таких детей, и чтобы комфортно было сидеть, мышцы надо растягивать", – поясняет Наталья.

"У Димы очень плотное расписание на неделю, – подтверждает мама. – В понедельник – лошади, во вторник – ЛФК с соцработником, в среду – бассейн, в четверг – опять ЛФК, в пятницу – дистанционная школа и езда на велосипеде, в субботу – массаж с элементами ЛФК, в воскресенье – занятие в театральной студии".

Его мама не собирается уступать сына болезни, даже когда устает и кажется, что руки опускаются. Каждый раз находит в себе силы на борьбу – она у Димы одна. Папа мальчика финансово их поддерживает, однако с семьей не живет.

Такие разные мужчины

Несмотря на сложившееся общественное мнение, что мужчины уходят из семей с детьми-инвалидами, Наталья рассказывает, что среди ее подопечных только в двух семьях дети воспитываются без отцов. В остальных – папы всегда рядом: 

"В психологическом плане это, конечно, сильно тяжело. Но из одиннадцати семей, которых я опекаю, без отцов воспитывается только два ребенка. Все остальные отцы борются, не сдаются. Есть просто огромные молодчины. У Настюшки, например, папа и нянькает ее, и не отходит ни на шаг".

Но все же по мнению Натальи, мужчинам сложнее выдержать такую нагрузку. А потому и среди социальных работников мужчин очень мало: "На мой взгляд, мужчина с этой профессией просто не справится. Даже если уж родные отцы не выдерживают...."

Слова Натальи подтверждает и директор комплексного центра социального обслуживания населения г. Барнаула Ольга Степанова. По ее словам, среди социальных работников на весь комплекс только один мужчина. И то по семьям он не ходит, занимается информатикой и делает с детишками мультфильмы.

Чтобы мечты сбывались

"Я очень хочу сфотографироваться со всеми моими детьми, и чтобы они все самостоятельно стояли на ногах", – рассказывая о своей мечте, Наталья не может сдержать слез. "Ведь для ребенка с ДЦП встать на ноги – это огромная победа", – объясняет она. Наталья уверена – мечты сбываются, особенно если приложить усилия. Это знает теперь и ее подопечный Захарка, который спустя долгих шесть лет занятий смог встать на ножки и пойти. Пусть, пока опираясь за коляску, но впереди его ждут и другие победы.

А Ольга Степанова рассказывает про сбывшуюся мечту воспитанника Ивана Астахова: несмотря на проблемы со здоровьем он возглавил оркестр "Импровиз", где дети вместе с волонтерами играют на музыкальных инструментах. Еще несколько лет назад родители Ивана обращались за помощью в центр, а сейчас парень вырос и продолжил доброе дело.

"Да, бывает очень трудно и тяжело. Но я не готова променять свою профессию ни на что другое", – улыбается Наталья.

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Автор:
Роман Поздняков корреспондент

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