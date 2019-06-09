Ежегодно в Алтайском крае выявляют около 11 тысяч случаев рака

Около 11 тысяч случаев онкологических заболеваний ежегодно выявляют в Алтайском крае. Об этом в ходе научно-практической конференции с международным участием "Современные подходы к лечению основных локализаций злокачественных новообразований" сообщил главный врач КГБУЗ "Алтайский краевой онкологический диспансер" Игорь Вихлянов.
По его словам, в 2018 году алтайские онкологи поставили на учет 10 617 новых онкобольных. Уровень заболеваемости в Алтайском крае составил 530,5 случая на 100 000 населения, это на 26% выше, чем в среднем по России (420 на 100 000 населения). Всего на учете у онкологов стоит 70 503 человека, 55,7% из них (39 265 человек) – более пяти лет.
"Вокруг нашего региона существуют территории, на которых проживает гораздо большее количество населения, но накопление контингента примерно такое же. То есть мы лечим не хуже, а может быть даже эффективнее", – сказал Игорь Вихлянов.
Самыми распространенными локализациями рака у мужчин стали трахея, бронхи, легкие, ободочная и прямая кишка. В последний год выявлено много случаев рака предстательной железы, по мнению эксперта, это связано в том числе с реализацией регионального проекта "Мужское здоровье".
Среди женского населения часто встречается рак молочной железы, ободочной и прямой кишки, а также лимфатической и кроветворной ткани, шейки матки и других внутренних органов.
Игорь Вихлянов подчеркнул, что распространенность онкозаболеваний внутренней, а не внешней локализации отличает Алтайский край от других регионов.
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