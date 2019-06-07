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Глава Хакасии оценил значимость дороги Абакан – Бийск

, ИА "Амител"
Валентин Коновалов назвал трассу ключевым элементом межрегиональной транспортной системы
Валентин Коновалов оценил значимость подписания соглашения по формированию транспортного коридора Абакан – Бийск / Фото: r-19.ru

Валентин Коновалов оценил значимость подписания соглашения по формированию транспортного коридора Абакан – Бийск / Фото: r-19.ru

Глава Хакасии Валентин Коновалов оценил значимость подписания соглашения с правительством Алтайского края и коллегией администрации Кемеровской области по формированию транспортного коридора Абакан – Бийск.

"Автомобильная дорога Абакан – Бийск является ключевым элементом межрегиональной транспортной системы между Алтайским краем, Кемеровской областью и Республикой Хакасия. Безусловно, мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, развитии отношений в области строительства, реконструкции и ремонта дорог, составляющих единую сеть с транспортным коридором", – прокомментировал Валентин Коновалов.

Маршрут новой дороги свяжет Алтайский край с Кемеровской областью и Хакасией. Дорога объединит 12 населенных пунктов в единую дорожную сеть, уменьшив стоимость автомобильных перевозок и их расстояние до Монголии и Казахстана.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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