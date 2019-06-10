Онкологи рассказали, в каких районах Алтайского края реже болеют раком

Районы с высокой и низкой онкологической заболеваемостью назвали в Алтайском крае. Информацию на научно-практической конференции с международным участием "Современные подходы к лечению основных локализаций злокачественных новообразований" озвучил главный врач КГБУЗ "Алтайский краевой онкологический диспансер" Игорь Вихлянов.
По его словам, онкологическая заболеваемость в регионе мозаична, она не совсем соответствует следам Семипалатинского полигона, существуют и другие факторы.
Районы Алтайского края с низкой онкологической заболеваемостью:
- Табунский
- Алтайский
- Залесовский
- Шипуновский
Районы Алтайского края с высокой онкологической заболеваемостью:
- Быстроистокский
- Тогульский
- Бийский
- Романовский
При среднем для края показателе заболеваемости 530,5 случая на 100 000 населения, в Быстроистокском районе 815 онкобольных на 100 000 населения, в Тогульском, Бийском и Романовском от 710 до 740 больных на 100 000.
Низкая смертность от онкозаболеваний в Ельцовском, Солонешенском и Егорьевском районах и в Белокурихе. Высокая – в Кытмановском, Баевском, Угловском, Рубцовском районах.
"В крае имеется положительная динамика выявления злокачественных заболеваний на ранней стадии", – сообщил Игорь Вихлянов, уточнив, что наилучшие результаты в этом плане показывают Завьяловский, Курьинский, Тогульский, Топчихинский районы и Белокуриха.
Очень мало случаев рака на начальной стадии выявляют в Ельцовском, Петропавловском, Бурлинском, Залесовском, Угловском районах. О 27% всех онкозаболеваний в Алтайском крае становится известно во время профосмотров, в России этот показатель составляет 25,8%.
Ранее Amic.ru сообщал, что ежегодно в Алтайском крае регистрируют порядка 11 тысяч онкологических заболеваний. Всего на учете стоит около 70 тысяч человек.
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