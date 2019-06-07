Накануне суд вынес приговор по делу 50-летней жительницы села Каракоша в Турочакском районе, обвиняемой в применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
Как установлено судом и следствием, вечером 23 января 2019 года селянка находилась в нетрезвом виде в общественном месте, в связи с чем участковый ее задержал, чтобы составить в отношении нее протокол об административном правонарушении.
"Находясь у здания пункта полиции в с. Каракокша, женщина, не желая быть привлеченной к административной ответственности, с целью воспрепятствования законной деятельности представителя власти, с силой укусила участкового за левую ногу, причинив ему физическую боль", — сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.
Суд признал гражданку виновной в инкриминируемом деянии и приговорил ее к штрафу в размере 8 тысяч рублей.
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