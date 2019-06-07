В отношении начальника отделения по рассмотрению заявлений и обращений граждан ОЭБ и ПК УМВД России по Барнаулу возбудили уголовное дело. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
"По версии следствия, 6 июня 2019 года в городе Барнауле сотрудник полиции получил от представителя двух Обществ с ограниченной ответственностью 700 тысяч рублей в виде части взятки за его незаконные действия в пользу этих юридических лиц, а именно за способствование принятию решения об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц организаций по факту мошенничества", — сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Сразу после получения денежных средств высокопоставленного правоохранителя задержали с поличным сотрудники регионального управления ФСБ России.
Расследованием уголовного дела занимается второй отдел по расследованию особо важных дел краевого СУ СКР. Его сотрудники ведут сбор и закрепление доказательств.
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