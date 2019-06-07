Прокурор Горно-Алтайска возбудил административное дело в отношении компании, занимающейся оптовыми продажами фармацевтической продукции.
"Основанием тому послужили результаты проверки, в ходе которой установлено, что с целью обеспечения победы в аукционе на право заключения контракта на поставку медицинских изделий руководителю одного из учреждений здравоохранения города от имени вышеуказанной организации было передано незаконное вознаграждение в качестве взятки", — сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай.
В результате торговая организация стала фигурантом дела по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).
Ей грозит штраф в размере до трехкратной суммы переданных средств, но не меньше миллиона рублей.
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