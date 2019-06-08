Град и грозы: прогноз погоды в Алтайском крае на 8 июня

В субботу, 8 июня, в Алтайском крае будет не жарко и дождливо. По данным регионального ЦГМС, температура воздуха сегодня составит от 20 до 25 градусов тепла. На большей части края прогнозируются дожди и грозы, местами сильный ливень и даже град. Ветер будет дуть южный, 7-12 метров в секунду. Во время грозы возможны шквалистые порывы до 23 метров в секунду.
В Барнауле днем в субботу тоже ожидаются дожди, возможна гроза и град. Температура воздуха составит +21...+23 градуса. Ветер южный, 7-12 метров в секунду.
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