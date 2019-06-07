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Экс-министра обманули на 15 млн рублей в Новосибирске

, ИА "Амител"
Денис Вершинин с матерью заняли предпринимательнице крупную сумму денег, а она долг не вернула
Суд счел доводы следствия более убедительными, и приговорил Степанову к трем годам колонии общего режима / Фото: ydplaw.ru

Суд счел доводы следствия более убедительными, и приговорил Степанову к трем годам колонии общего режима / Фото: ydplaw.ru

Железнодорожный суд Новосибирска вынес приговор владелице "Новосибирской рыбной компании" Ларисе Степановой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РБК.

Как установлено следствием, экс-министр строительства и ЖКХ Новосибирской области Денис Вершинин и его мать Галина Вершинина в 2015 году заняли Степановой на развитие бизнеса в общей сложности 15,6 млн рублей под 60% годовых.

Изначально заемщица выплачивала долг исправно, но впоследствии перестала это делать.

Она объяснила это тем, что планировала выручить требуемую для возвращения долга сумму во время лососевой путины, не смогла реализовать своих планов из-за совершенного на нее нападения. Следующая же путина нужных доходов не принесла.

Следователи же настаивали на том, что предпринимательница и ее компания были неплатежеспособными задолго до получения ссуды и в связи с этим квалифицировали невозврат денег по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Суд счел доводы следствия более убедительными, и приговорил Степанову к трем годам колонии общего режима. Также удовлетворен гражданский иск Вершининых по взысканию с должницы средств.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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