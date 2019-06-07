Барнаул стал одним из победителей XII Всероссийского конкурса "Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами".
198 муниципальных образований из 57 регионов РФ приняли участие в конкурсе. Барнаул вошел в число самых лучших и был награжден дипломом II степени.
"Участники оценивались по 69 показателям, характеризующим качество управления бюджетными доходами, расходами и муниципальной собственностью, эффективность бюджетного планирования и исполнения бюджета, долговую политику, открытость и прозрачность деятельности местных финансовых органов, а также их кадровый состав", – информирует пресс-служба мэрии.
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