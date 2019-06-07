Смартфоны Huawei лишили Facebook, Instagram и WhatsApp

Последствия санкционного воздействия США на китайскую компанию Huawei продолжают расширяться, сообщает Reuters.
Так, в связи с санкциями США китайскому производителю запретили предустанавливать на смартфоны приложения, разработанные Facebook.
Речь идет о мобильных приложениях WhatsApp, Facebook и Instagram. По информации lenta.ru, запрет не затронет уже вышедшие в продажу гаджеты. Он распространится только на продукцию, которая будет производиться в дальнейшем.
Ранее стало известно, что Huawei из-за санкций не сможет оборудовать свои смартфоны слотами для SD и microSD, операционной системой Android и магазином приложений Google Play.
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