В ходе Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин ответил китайской пословицей на вопрос модератора об экономической схватке, и какое место РФ следует занимать в ней.
"Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится", – цитирует главу государства РИА "Новости".
Тем самым, видимо, президент намекнул, что России лучше не вмешиваться в торговую войну США и Китая.
Напомним, в мае Соединенные Штаты повысили пошлины с 10% до 25% на импорт китайских товаров годовым объемом поставок около 200 млрд долларов.
Президент США Дональд Трамп намерен поднять пошлины на весь оставшийся импорт из КНР, который оценивается приблизительно в 300 млрд долларов в год.
В ответ Пекин с 1 июня увеличил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок 60 млрд долларов.
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