Родственники продюсера группы "На-На" Бари Алибасова намерены подать в суд на производителя средства для очистки труб "Крот", сообщает РБК.
Подготовкой иска будет заниматься его супруга Лидия Федосеева-Шукшина, уточнил PR-директор Вадим Горжанкин.
Причины недовольства объяснил помощник продюсера Сергей Моцарь. По его словам, бутылка со средством "внешне напоминает питьевой йогурт и не имеет резкого запаха".
"Крышка не имеет дополнительного фиксатора, как у других опасных для организма жидкостей", – добавил Моцарь.
Напомним, Алибасов попал в реанимацию после того как случайно выпил жидкость для чистки труб. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. У него диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.
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