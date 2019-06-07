Губернатор Алтайского края прокомментировал ТАСС появившуюся в социальных сетях информацию о возможной отставке мэра Барнаула Сергея Дугина.
"Я объявил курс на открытость, если у меня есть претензии к местной власти, я их высказываю. Критика со стороны руководства — это часть нашей жизни, но не все претензии носят критический характер. У губернатора есть кое-какие рычаги для решения вопросов с местной властью, но все же никаких предпосылок, чтобы менять мэра Барнаула или требовать его отставки нет", — подчеркнул Виктор Томенко.
По его словам, глава краевой столицы делает большую и важную работу. В случае неудач краевые и городские власти совместно ищут решения по улучшению сложившейся ситуации.
"У нас был сложный вопрос, связанный с теплоснабжением и вообще с функционированием коммунальной структуры зимой. Опять же, власти краевые и местные, ресурсоснабжающие организации вместе вырабатывают те пути, которые позволят напряженную ситуацию преодолеть и войти в плановый режим", — признал Томенко.
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