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Путин объяснил, почему не разговаривает с Зеленским

, ИА "Амител"
Президент России отозвался об украинском коллеге как о хорошем актере, но неизвестно каком политике
Путин уточнил, что украинец пока не успел проявить качества, необходимые хорошему политику / Фото: belsat.eu

Путин уточнил, что украинец пока не успел проявить качества, необходимые хорошему политику / Фото: belsat.eu

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме ответил на вопрос о том, почему он не общается с новым лидером Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает РБК, глава государства уточнил, что он не отказывался разговаривать с Зеленским, так как ему этого еще никто не предлагал.

"Я не знаю этого человека, надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой он раньше работал, он хороший актер. Но одно дело — кого-то играть, а другое дело — быть кем-то", — заявил Путин.

Он уточнил, что украинец пока не успел проявить качества, необходимые хорошему политику.

"Мы видим противоречивые высказывания: в ходе предвыборной кампании одно, после выборов другое. Я не говорю, что он, ничего не сделав, уже все испортил своими высказываниями. Поживем, увидим, посмотрим", — порассуждал российский лидер.  

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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