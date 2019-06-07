Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме ответил на вопрос о том, почему он не общается с новым лидером Украины Владимиром Зеленским.
Как сообщает РБК, глава государства уточнил, что он не отказывался разговаривать с Зеленским, так как ему этого еще никто не предлагал.
"Я не знаю этого человека, надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой он раньше работал, он хороший актер. Но одно дело — кого-то играть, а другое дело — быть кем-то", — заявил Путин.
Он уточнил, что украинец пока не успел проявить качества, необходимые хорошему политику.
"Мы видим противоречивые высказывания: в ходе предвыборной кампании одно, после выборов другое. Я не говорю, что он, ничего не сделав, уже все испортил своими высказываниями. Поживем, увидим, посмотрим", — порассуждал российский лидер.
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