Президент Владимир Путин ответил на вопрос о вероятности объединения России и Белоруссии к 2024 году, о чем ходят слухи, сообщает RT.
Российский лидер ответил безапелляционно: "Нет. И быть не может".
По его словам, несмотря на то, что он лично считает граждан России, Белоруссии и Украины единым народом, он уважает сформировавшуюся за годы отделения собственную идентичность жителей этих стран.
"У нас есть план строительства союзного так называемого государства, я убеждён, что наши люди в этом заинтересованы", — уточнил Путин.
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