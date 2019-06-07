PR-директор группы "На-На" и Бари Алибасова Вадим Горжанкин прокомментировал сообщения СМИ о резком ухудшении здоровья продюсера, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
По его словам, Алибасов продолжает находится в состоянии медикаментозного сна, в котором может пробыть еще до двух дней.
При этом он уточнил, что информация о подключении продюсера к аппарату искуственной вентиляции легких не соответствует действительности.
"Просто он спит, как под снотворным, — уточнил Горожанкин. — Состояние не ухудшалось, состояние ровное и стабильное, как и должно быть".
Незадолго до погружения в сон деятель культуры подписал новое завещание.
Напомним, Алибасова госпитализировали после того, как он по ошибке выпил средство для прочистки труб "Крот".
Теперь семья продюсера намеревается подать в суд на производителя этого средства.
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