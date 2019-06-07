Потерявшего сознание человека вынесли из трамвая и оставили лежать на асфальте в Новосибирске, сообщает прокуратура Новосибирской области.
По факту сообщений СМИ об этом резонансном случае прокурор Кировского района города Владимир Большунов инициировал проверку.
Действия пассажироперевозчика проверят на признаки нарушений законодательства при перевозке пассажиров в части охраны здоровья граждан.
Инцидент случился в четверг, 6 июня, в районе остановки "Бугринская роща".
Местные жители запечатлели картину, как находящегося в бессознательном состоянии человека выносят из общественного транспорта и укладывают на асфальт.
Затем трамвай уезжает, а к лежащему мужчине через некоторое время приезжает бригада скорой помощи.
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