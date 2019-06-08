Шведские ученые из университета Линчепинга провели исследование состояния собак и сравнили его с эмоциональным настроем их хозяев, сообщает oane.ws.
По результатам анализов им удалось установить, что когда хозяин подавлен и находится в состоянии стресса, его питомцы испытывают аналогичные ощущения.
Интенсивность выделения кортизола (гормон стресса) в организме у них в такие моменты резко повышается, что совершенно однозначно свидетельствует о стрессовом состоянии.
Для исследования использовались шетландские овчарки и бордер-колии. Чтобы определять концентрацию кортизола, у них регулярно брали анализ слюны.
В дальнейшем ученые планируют продолжить исследование на охотничьих собаках, которые проводят меньше времени с хозяевами.
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