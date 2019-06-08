Mercedes-AMG рассказал о характеристиках нового двигателя M 139, который станет самым мощным четырёхцилиндровым агрегатом в мире из когда-либо устанавливаемых на серийные автомобили.
Как сообщает speedme.ru, мотор мощностью 375 л.с. (280 кВт) встанет на "заряженный" автомобиль Mercedes-AMG A45.
Кстати, более мощная S-версия двигателя выдает 416 л.с. при 6750 об/мин и 500 Нм крутящего момента в диапазоне от 5000 до 5250 оборотов. Стандартный вариант M 139 может дать 382 л.с. при 6500 об/мин и 480 Нм.
Обе версии используют турбокомпрессор с двойной спиралью. Первая способна создавать до 2,1 бар, вторая – до 1,9 бар.
Ожидается, что новый мотор может также появиться в седане CLA 45 и кроссовере GLB-Class.
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