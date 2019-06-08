Основатель Telegram Павел Дуров на своем канале в соцсети объявил о наборе команды для создания новостного агрегатора, свободного от цензуры.
Эту цель он собирается начать воплощать при помощи разработчиков команды "Яндекс", которых приглашает к сотрудничеству на более выгодных финансовых условиях.
Особенно его интересуют специалисты, которые занимаются сервисами рекомендации контента.
"Telegram обладает количеством данных и технологиями, которые позволяют создать подобный сервис рекомендаций новостей в глобальном масштабе — и без политической цензуры", — констатирует Дуров.
Он планирует запустить проект сначала на базе Telegram, а затем уже постепенно вывести в отдельный сервис, который будет рекомендовать по интересам не только новости, но и видеозаписи.
Ранее Павел Дуров заявил, что полностью отказывается от приема пищи на месяц, чтобы придумать новые интересные идеи для пользователей Telegram.
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