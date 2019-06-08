Актриса Софи Тернер, исполнившая в сериале "Игра престолов" Сансу Старк, раскрыла секрет, кто оставил в кадре стакан кофе, сообщает РИА Новости.
Она выразила уверенность, что кофе не убрал за собой Кит Харингтон, сыгравший роль Джона Сноу.
"Там сидел Кит. Вначале я подумала, что это Эмилия оставила, но на нее это не похоже. Кит ленивый, думаю, это он сделал", — рассказала Тернер.
Стаканчик появился в кадре в четвертой серии восьмого сезона. Кофе было на столе рядом с героиней Дейнерис Таргариен, роль которой играет актриса Эмилия Кларк.
Продюсер сериала Берни Колфилд подчеркнула, что такие "проколы" – редкость для столь титулованного проекта, а декораторы и реквизиторы сериала "работают на тысячу процентов.
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