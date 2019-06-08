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Гендиректор "дочки" РЖД рассказал, что ездит в плацкарте на верхней полке

, ИА "Амител"
"Поехал в обычном плацкартном вагоне на верхней полке", – рассказал Иванов
Иванов ездит в поездах на деловые встречи в пределах центральной части России / Фото: ria.ru

Иванов ездит в поездах на деловые встречи в пределах центральной части России / Фото: ria.ru

Генеральный директор "Федеральной пассажирской компании", занимающейся перевозками пассажиров в дальнем следовании, Петр Иванов заявил, что сам часто ездит в поездах, в том числе на верхней полке в плацкарте, сообщает РИА "Новости".

"Когда у меня деловые поездки в пределах центральной части России, всегда езжу в поездах. И если перемещаюсь между точками в регионах. У нас была, например, сетевая школа инспекторов по безопасности в Воронеже. Я за полчаса до отправления купил плацкартный билет, чтобы никто не знал заранее, что я поеду. Поехал в обычном плацкартном вагоне на верхней полке", – рассказал Иванов на Петербургском международном экономическом форуме.

Также он сообщил, что познакомился в вагоне с пассажирами. На вопрос, жаловались ли они ему, Иванов ответил: "Наоборот. Больше хвалят. Рассказывают, как меняются "Российские железные дороги", как комфортно им ездить в поездах. Есть, конечно, и замечания". Здесь, отметил он, многое зависит от того, что подвижной состав надо менять.

"Мы понимаем, что средний возраст подвижного состава 19 лет. Это много. Отношение людей во многом нам удалось поменять, но многое еще предстоит сделать. Мы работаем с проводниками и кассирами. Учим их, как правильно общаться с пассажирами, предугадывать их желания и делать так, чтобы поездка была комфортной", – добавил Иванов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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