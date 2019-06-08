В Алтайском крае в пятницу поздно вечером, 7 июня, в Курьинском районе на трассе регионального значения 01К-09 между населенными пунктами Саввушка и Курья автобус с учащимися спортивной школы олимпийского резерва попал в ДТП, передает ТАСС.
Отмечается, что столкнулись Mitsubishi Pajero и автобус Ford Transit. "Виновник столкновения, водитель легкового автомобиля, находится в алкогольном опьянении", – сообщили агентству МЧС России.
В автобусе, следовавшем из Змеиногорска в Барнаул, находилось 17 человек – 13 детей в возрасте 14-16 лет, трое взрослых и водитель.
"Дети – учащиеся спортивной школы олимпийского резерва Барнаула. Они вторым автобусом направлены в гостиницу Курьи", – сообщили в МЧС России. В результате ДТП погибших и пострадавших нет.
Как сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю, всего на оперативное событие привлекалось семь человек и три единицы техники.
UPD 11:05 В ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили, что 7 июня около 23 часов 15 минут на 74 километре автодороги Поспелиха-Курья-Третьяково мужчина-водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем "Мицубиси Паджеро", не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем "Форд Транзит", в котором находились 14 человек, из них трое — несовершеннолетние. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, и выясняются все обстоятельства произошедшего. Установлено, что водитель автомобиля "Мицубиси Паджеро" находился в трезвом состоянии, уточняют в ведомстве.
UPD 11:09 В ГУ МВД по Алтайскому краю опровергли свое предыдущее утверждение о том, что водитель был трезвый. В ведомстве отметили, что водитель позже прошел медосвидетельствование — был нетрезвый.
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