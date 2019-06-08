Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что телеканал не планирует закрывать музыкальное шоу "Голос. Дети", готовится следующий сезон, сообщает РИА "Новости".
"Будут новые сезоны конечно... конечно, будет новый сезон", – сказал Эрнст в ответ на вопрос, не планирует ли канал закрывать шоу.
Ситуация с голосованием в финале шестого сезона проекта "Голос. Дети", прошедшем 26 апреля в эфире Первого канала, вызвала широкий общественный резонанс. Канал решил аннулировать результаты, где победила дочь Алсу Микелла Абрамова, после проверки итогов голосования международной компанией Group-IB, которая выявила накрутку голосов на шоу.
После этого Первый канал провел спецвыпуск передачи, в котором Микелла решила не принимать участие. На мероприятии Эрнст объявил, что все финалисты конкурса стали победителями. Каждому из них достался приз в один миллион рублей. Ранее сообщалось, что свой приз Микелла отдала на благотворительность.
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